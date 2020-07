L’Inter riscatterà Stefano Sensi dal Sassuolo. Operazione complessiva da 27 milioni di euro per il centrocampista

L’Inter pianifica le mosse per il futuro con una conferma importante. Malgrado i tanti infortuni rimediati in stagione, non sarebbe infatti in discussione la permanenza in maglia nerazzurra di Stefano Sensi. Il nazionale italiano è stato protagonista di un grande inizio di stagione, prima del momento difficile con i numerosi problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego in campo.

Inter, riscatto Sensi: operazione da 27 milioni

Stando al ‘Corriere dello Sport’, l’Inter riscatterà Sensi a metà agosto ufficializzando l’operazione dal Sassuolo per un affare complessivo da 27 milioni di euro. Marotta non si sottrarrà al gentleman agreement stipulato un anno fa con il collega e amico Carnevali, considerando che la dirigenza di Viale della Liberazione e Conte considerano il 24enne centrocampista un tassello importante nel progetto Inter. Sensi, che in questa stagione ha collezionato 18 presenze complessive con 3 gol all’attivo, la scorsa estate aveva firmato un contratto fino al 2023 con il sodalizio di Suning. Il giocatore sta recuperando dall’ultimo infortunio, con Conte fiducioso di riaverlo nuovamente a disposizione per la sfida di Europa League contro il Getafe.

