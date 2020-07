La dirigenza nerazzurra al lavoro con il Genoa per il canterano classe 1999 che piace anche a Verona e Nizza

L’Inter è al lavoro con il Genoa per evitare, con Pinamonti, un Zaniolo-bis. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il canterano nerazzurro, preso la scorsa estate da Preziosi per 18 milioni di euro più bonus in prestito con obbligo di riscatto, può essere riacquistato dall’Inter che può vantare una sorta di gentlmen’s agreement a 20 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Una cifra alta, considerati i soli 5 gol realizzati in campionato, ma Marotta ha paura che si possa ripetere l’errore fatto con Zaniolo. Anche perché la Juve ha fatto già un pensierino su di lui, l’Inter così in sinergia col Genoa potrebbe dunque studiare una contromossa anti bianconeri, ipotizzando una nuova destinazione per continuare a controllare il giocatore. Il Verona ad esempio ha già sondato il terreno ma non mancano nemmeno le possibilità all’estero tra Francia e Germania. Il suo agente Mino Raiola potrebbe bissare l’operazione Balotelli e aprire la strada verso il Nizza. Sempre che non sia proprio Genova, a sorpresa, la piazza in cui tornare a splendere.

