Il contratto dell’argentino scade nel 2021. Il Barcellona ha messo in stand-by il rinnovo, la dirigenza nerazzurra può inserirsi e piazzare il grande colpo di mercato

Sognando Messi. I tifosi dell’Inter sperano nel grande colpo di mercato, Marotta e Conte ieri sera hanno frenato gli entusiasmi ma, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, gli indizi iniziano a diventare tanti. Dopo la notizia del trasferimento della residenza di papà Jorge a Milano, ieri ci ha pensato il canale televisivo di proprietà di Suning utilizzando il profilo di una tipica esultanza della Pulce con le dita puntate verso il cielo proiettato sulla facciata del Duomo per presentare la partita contro il Napoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La situazione di Messi è chiara e nota a tutti: il contratto scade nel 2021 ma al momento le trattative per il rinnovo si sono arenate. La Pulce non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Barça ma l’Inter potrebbe provare a infilarsi nelle crepe di questo lunghissimo rapporto. Sapendo che, nel caso, andrebbe fatto un investimento maxi, fuori dal budget oggi a disposizione di Marotta e Ausilio. Messi guadagna 50 milioni di euro netti a stagione, una cifra mostruosa. Ma l’Inter, esattamente come ha fatto la Juve con Cristiano Ronaldo due estati fa, ha la forza economica per poter pensare di pianificare un acquisto di questo peso.

