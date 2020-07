L’esterno croato, Ivan Perisic, potrebbe giocare in Inghilterra con la maglia del Tottenham: ecco il possibile scambio con gli Spurs di Mourinho

Resta tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato non è stato ancora riscattato dal Bayern Monaco, che avrebbe potuto acquistarlo in maniera definitiva dall’Inter, per 20 milioni di euro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Impossibile un ritorno in nerazzurro: il calciatore, infatti, non rientra nei piani dei Antonio Conte e se i bavaresi non dovessero tornare a farsi sotto andrà trovata una soluzione. Dall’Inghilterra nelle ultime ore è tornata di moda per Ivan Perisic l’idea Tottenham. Mourinho potrebbe così dare una mano all’Inter.

Le parti potrebbero anche valutare l’idea di uno scambio e tra i calciatori degli Spurs che potrebbero piacere ai nerazzurri c’è certamente Erik Lamela, giocatore che conosce bene la Serie A e che nell’ultima stagione è tornato protagonista dopo diversi infortunio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, lo vuole Sarri | Scambio con l’Inter

Inter, Moratti: “Non avrei preso Conte e Marotta. Messi…”