Calciomercato Juventus, lo vuole Sarri | Scambio con l’Inter

Paratici vuole fare un regalo scudetto al tecnico della Juve: scambio più soldi per convincere Conte e Marotta

Grazie alla vittoria sulla Sampdoria, la Juventus ha conquistato il nono scudetto di fila, il primo dell'era Sarri. Il tecnico toscano ha già chiesto rinforzi per la prossima stagione per sentire la squadra più 'sua'. Tra i nomi fatti al CFO Paratici c'è quello di un giocatore dell'Inter. Per convincere Conte e Marotta a cederlo, sul piatto verranno messi soldi e il cartellino di un calciatore juventino…