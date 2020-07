Il Barcellona non avrebbe mollato Lautaro Martinez. L’attaccante argentino rimane sempre nei desideri del club blagrana

Resta complicato per il Barcellona l’affare Lautaro Martinez. Crescono giorno dopo giorno le possibilità di una permanenza all’Inter dell’attaccante argentino, ieri protagonista con un gran gol nel match vinto dai nerazzurri contro il Napoli. Il Barça però non si arrende e al termine della stagione potrebbe ritentare un nuovo assalto per il ‘Toro’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Costa la metà: nuovo bomber dall’Italia

Inter, affare Lautaro: due problemi per il Barcellona

Offensiva – scrive il ‘Mundo Deportivo’ – che sarebbe però condizionata a due aspetti: l’accordo economico e sulla contropartita con l’Inter, oltre ad una o più uscite nel folto reparto offensivo di Setien. Marotta non avrebbe chiuso all’offerta di 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo (valutato 41 milioni) per pareggiare la cifra della clausola rescissoria, scaduta lo scorso 7 luglio. Il Barça però adesso non avrebbe la disponibilità economica per coprire la parte cash e l’impatto negativo del coronavirus non avrebbe migliorato la situazione. I blaugrana proveranno a cedere gli esuberi (Coutinho, Rafinha, Rakitic, Todibo e Wague) per raccogliere quel tesoretto utile per l’assalto a Lautaro, che avrebbe già un accordo per le prossime cinque stagioni con gli ex campioni di Spagna.

In attacco, invece, l’unico al momento che ha qualche possibilità di uscire è Braithwaite, mentre l’incertezza sulle condizioni fisiche di Dembélé allontana una possibile cessione del francese (che piace alla Juventus oltre a PSG e Manchester United).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Messi come Ronaldo: Suning può portarlo in Italia | La strategia