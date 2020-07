Immobile piano B del Barcellona viste le difficoltà per Lautaro Martinez nella trattativa con l’Inter

Non solo Lautaro Martinez. Il Barcellona continua a guardare con molta attenzione alla Serie A. Viste le difficoltà riscontrate con l’Inter per l’argentino, il club blaugrana avrebbe sarebbe pronto all’assalto per Ciro Immobile come scrive il portale ‘Don Balon’. Il bomber della Lazio e capocannoniere del campionato italiano sarebbe entrato nel mirino della dirigenza catalana e del presidente Bertomeu, che avrebbero già mossi i primi contatti per portarlo alla corte di Setien.

Un profilo più navigato e meno giovane rispetto a Lautaro, ma che costerebbe meno della metà al Barça rispetto al prezzo stimato dall’Inter per il ‘Toro’. Il Barcellona avrebbe messo sul tavolo 30 milioni di euro, mentre la Lazio ne chiederebbe 40. Malgrado Lautaro, potrebbe quindi arrivare dall’Italia il dopo Suarez per la società blaugrana.

