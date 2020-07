Calciomercato, nuovo colpo Inter | Si è promesso ai nerazzurri!

Possibile rinforzo dalla Serie A per l’Inter di Antonio Conte. Un difensore si sarebbe promesso ai nerazzurri: i dettagli

Si riaccende il nome di Armando Izzo per la difesa dell’Inter. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, è ormai certo l’addio al Torino: il difensore classe 1992 si sarebbe già promesso al club nerazzurro. Già accostato alla squadra di Conte nelle scorse sessioni di calciomercato, potrebbe dunque essere Izzo uno dei prossimi colpi messi a segno da Marotta e Ausilio. Il centrale granata, già abituato alla difesa a tre, è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato almeno 25 milioni di euro da Cairo. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

