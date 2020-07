VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter, Petralito: “Nessuna chance per Alaba”

Giacomo Petralito, noto agente e intermediario di diversi affari tra Serie A e Bundesliga, ha parlato del futuro di Alaba a Calciomercato.it

Giacomo Petralito spegne i sogni dei tifosi della Juventus e soprattutto dell’Inter. Intervenuto in diretta a Calciomercato.it, il noto agente e intermediario di diversi affari tra Serie A e Bundesliga ha escluso l’arrivo in Italia di David Alaba, sogno di mercato dei nerazzurri. Ma non solo. Il procuratore FIFA ha anche parlato del futuro di Mario Gotze, che ha appena terminato la propria avventura con il Borussia Dortmund ed è svincolato. Il fantasista tedesco è stato già accostato alla stessa Inter e soprattutto al Milan. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

