VIDEO CM.IT – Roma-Fiorentina, Bergonzi boccia Chiffi: “Errore tecnico”

Ospite di Calciomercato.it, l’ex arbitro Mauro Bergonzi boccia l’operato di Chiffi in Roma-Fiorentina: il suo parere sul rigore incriminato

Continua a far discutere quanto accaduto in Roma-Fiorentina, con il secondo rigore per i giallorossi molto contestato per il contatto tra Dzeko e Terracciano e per il precedente tocco dell’arbitro Chiffi nell’azione, che avrebbe forse dovuto portare all’interruzione del gioco. Nel corso della nostra trasmissione, Calciomercato.it ne ha parlato con l’ex arbitro Mauro Bergonzi. Il suo giudizio è lapidario: “Non avrebbe dovuto essere rigore in ogni caso, Dzeko scivola andando addosso a Terracciano e non è un contatto da rigore. E poi c’è l’errore tecnico: se il pallone colpisce l’arbitro e produce un’occasione da gol il gioco va fermato. E’ stato un bel patatrac da parte di Chiffi”.

