Roma-Fiorentina, comunicato ufficiale su ricorso errore Chiffi

Nell’azione che ha portato al secondo rigore per la Roma contro la Fiorentina, l’arbitro Chiffi ha toccato la palla senza interrompere il gioco

Ha fatto molto discutere la decisione dell’arbitro di Roma–Fiorentina, Chiffi, che nell’azione che ha poi portato alla concessione del secondo rigore per i giallorossi, ha toccato la palla ma ha deciso di non interrompere l’azione. Si era paventata la possibilità di un ricorso da parte del club gigliato, per ottenere la ripetizione della gara per errore tecnico. Ma, attraverso un comunicato ufficiale, la società di Rocco Commisso ha motivato la decisione di non presentare alcun reclamo: “La Fiorentina informa di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma, in quanto – dopo un’analisi approfondita – ritiene preventivamente nulla la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di successo. Questo in quanto le regole attuali, incluse quelle del protocollo VAR, e la loro applicazione hanno ancora una forte preponderanza per l’assoluta discrezionalità dell’arbitro di gara su determinate situazioni. Nel caso di Roma-Fiorentina ciò si è anche tradotto nella scelta dell’arbitro di non ricorrere alla tecnologia, il che avrebbe potuto consentire di correggere quello che si ritiene e che tutti gli addetti ai lavori hanno analogamente condiviso un errore di valutazione sulla dinamica dell’azione di gioco”.

