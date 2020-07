Roma-Fiorentina, polemiche sul rigore: l’arbitro Chiffi nella bufera

Discussioni in Roma-Fiorentina per il rigore che regala la vittoria ai giallorossi: un tocco dell’arbitro Chiffi nell’azione incriminata

Roma-Fiorentina decisa nel finale da un calcio di rigore per i giallorossi, con Veretout a realizzare il 2-1. Il penalty però fa infuriare i viola, che inutilmente hanno chiesto di rivedere l’episodio al Var. C’erano già dubbi sull’entità del contatto tra Dzeko e Terracciano, i replay inoltre mostrano, nel batti e ribatti precedente nell’azione, un tocco dell’arbitro Chiffi. L’azione dunque avrebbe potuto essere fermata. Caso limite, con la regola 9 che indica come il pallone debba considerarsi non in gioco con un tocco del direttore di gara e un’azione promettente in corso da parte di una delle due squadre, pur senza il cambio del possesso.

Sul tocco di #Chiffi nell’azione che porta al rigore del 2-1 di #RomaFiorentina, tutto ruota attorno alla Regola 9 punto 1. Questo, abbastanza chiaro 👇 pic.twitter.com/zpZYXN6zRg — Giovanni Capuano (@capuanogio) July 26, 2020

