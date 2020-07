Serie A, 36a giornata: la Roma blinda il quinto posto, Torino salvo.

Ecco i risultati della serata, valevole per la 36esima giornata di Serie A: la Roma batte la Fiorentina. Pareggio e salvezza per il Torino. Ok la Lazio

Il Torino è salvo. In serata arriva così un altro verdetto. A giocarsi la permanenza in Serie A saranno solamente Genoa e Lecce. Il 36esimo turno di Serie A ha visto anche il successo della Lazio che aggancia l’Atalanta a 75 punti dopo il successo per 5 a 1 contro il Verona e vede Immobile allungare nella classifica cannonieri con una tripletta.

All’Olimpico la Roma batte la Fiorentina grazie a due rigori trasformati dall’ex Veretout e vola a +4 sul Milan. Vince anche l’Udinese, con un gol nei minuti iniziali di Okaka, a Cagliari e festeggia così la permanenza nel massimo campionato.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Roma-Fiorentina 2-1 (45′ e 87′ Veretout rig., 54′ Milenkovic)

Cagliari-Udinese 0-1 (3′ Okaka)

Spal-Torino 1-1 (58′ Verdi, 80′ D’Alessandro)

Verona-Lazio 1-5 (39′ Amrabat rig., 51′, 83′ e 94′ Immobile rig., 56′ Milinkovic-Savic, 63′ Correa)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 80 punti; Inter 76; Atalanta e Lazio 75; Roma 64; Milan 60; Napoli 59; Sassuolo 48; Verona, Parma e Bologna 46; Fiorentina 43; Cagliari e Udinese 42; Sampdoria* 41; Torino 39; Genoa 36; Lecce 32; Brescia* 24; Spal 20

* una partita in meno