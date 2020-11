Il punto sull’infermeria della Juventus: Pirlo perde ancora Chiellini ma ritrova finalmente Matthijs de Ligt

La Juventus è tornata oggi ad allenarsi alla Continassa a ranghi ridotti, considerando i tanti giocatori via per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Al rientro dopo la sosta Andrea Pirlo dovrà rinunciare ancora una volta a capitan Chiellini, che resterà ai box per almeno 3-4 settimane dopo il problema alla coscia sinistra accusato alla vigilia dell’ultima sfida contro la Lazio.

Juventus, Pirlo ritrova de Ligt e Alex Sandro

Pirlo sorride però per i rientri a tempo pieno di de Ligt e Alex Sandro, che non sono ancora scesi in campo in questa stagione. Il brasiliano è fermo da metà settembre per un guaio muscolare, mentre il giovane olandese ha avuto il via libera dall’ortopedico per il ritorno in campo dopo l’operazione alla spalla dello scorso agosto.

Out invece contro il Cagliari Ramsey, con il gallese che potrebbero recuperare per la successiva gara di Champions League con il Ferencvaros o per la trasferta di campionato a Benevento. Da monitorare le condizioni di Rabiot, che farà ulteriori controlli nel ritiro della Francia, mentre la sosta consentirà a Dybala di smaltire i problemi genito-urinari che non hanno permesso al numero dieci di rispondere alla convocazione in Nazionale.

