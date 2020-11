Calciomercato, de Paul allo scoperto sul suo futuro

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo de Paul, parla del suo futuro

“A Udine sto bene, perché dovrei cambiare? Il club mi ha fatto sentire importante fin dall’inizio, regalandomi una maglia simbolica per l’Udinese. Mi ha permesso di giocare per la Nazionale, di giocare la Copa America al fianco del miglior giocatore della storia”. In una lunga intervista rilasciata a ‘La Nacion’, Rodrigo de Paul ha anche parlato del proprio futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Queste cose creano legami difficili da rompere, sarebbe molto difficile un posto comodo come lo sono qui. – prosegue l’argentino – Mi piacciono le sfide, mi piace crescere. Voglio giocare di nuovo la Champions League, voglio giocare un Mondiale. Mi preparo ogni giorno per questo, quindi non so cosa può succedere in futuro“. La Champions League, dunque, tenta il centrocampista accostato anche alla Juventus, nonostante il suo ottimo momento con l’Udinese. Staremo a vedere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ESCLUSIVO | Parla ‘SuperLopez’, agente di Morata: “Vi racconto il suo ritorno”

VIDEO CM.IT | Calciomercato, da CR7 ad Allegri: Canovi fa chiarezza!