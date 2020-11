Pessime notizie per la Juventus e per Andrea Pirlo: Giorgio Chiellini non sarà a disposizione per almeno un mese

Non arrivano notizie positive dall’infermeria per Andrea Pirlo: oltre agli infortuni di Ramsey e Rabiot con le rispettive nazionali, Giorgio Chiellini sarà assente per almeno un mese. La Juventus non vuole forzare i tempi di recupero, tenendo in mente la situazione cronica del capitano bianconero. Ecco perché Chiellini non sarà a disposizione di Pirlo nelle prossime settimane. Il tecnico bresciano, però, può sorridere: Matthijs de Ligt è ormai prossimo ad un pieno recupero.

