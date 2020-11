Calciomercato, UFFICIALE: Guardiola rinnova con il Manchester City!

Pep Guardiola prolunga il proprio contratto con il Manchester City. Il comunicato ufficiale

Pep Guardiola e il Manchester City ancora insieme fino al 2023. Il club inglese ha annunciato ufficialmente il rinnovo dell’allenatore spagnolo per altri due anni. L’ex Barcellona, nelle scorse sessioni di calciomercato accostato anche alla Juventus, era in scadenza a giugno 2021. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Da quando sono arrivato al Manchester City mi sono sentito subito il benvenuto nel club e nella città stessa, da giocatori, staff, tifosi e da tutte le persone di Manchester al presidente ed al proprietario. Da allora abbiamo ottenuto molto insieme, segnato gol, vinto partite e trofei, e siamo tutti molto orgogliosi di questo successo”, ha commentato Guardiola, che prosegue così la propria avventura in Inghilterra.

