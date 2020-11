Calciomercato Juventus, svolta Khedira | L’annuncio sul futuro

Sami Khedira rompe il silenzio ed esce allo scoperto riguardo al proprio futuro

Prima apertura all’addio alla Juventus da parte di Sami Khedira. Il centrocampista, fuori dal progetto di Pirlo, non si è ancora accordato con il club bianconero per la rescissione del contratto. Tuttavia, a ‘Sky’ Germania, apre a nuove destinazioni: “Fin da quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Una cosa mi manca: entrare a far parte di un club di Premier. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte di un club di Premier”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’esperto 33enne strizza poi l’occhio ad un suo ex allenatore attualmente in Inghilterra, Josè Mourinho: “Ha una grande personalità, è sempre onesto, diretto, chiaro. Lui è un grande tecnico”. Ma non solo: “Ci sono tanti allenatori, anche in Premier League, che rispetto molto. Ancelotti, ad esempio, sta facendo un ottimo lavoro in questo momento”. Un primo passo verso l’addio alla Juve? Staremo a vedere.

