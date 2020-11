Calciomercato, dalla Spagna: “Messi fuori dal Barcellona”

Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco: l’argentino è in scadenza con il Barcellona e per qualcuno il suo addio è già scritto

Lionel Messi lontano dal Barcellona. Nonostante lo strappo estivo non ha portato all’addio, per l’argentino il futuro potrebbe essere per la prima volta senza la maglietta blaugrana addosso. La pensa così Marcelo Bechler, corrispondente da Barcellona di Esporte Interativo, intervenuto a RTVE: “Vedo Messi fuori dal Barcellona” le sue parole che non lasciano dubbi sul futuro del fuoriclasse sudamericano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, i ‘regali’ del City a Guardiola: da Koulibaly a Lautaro Martinez

Nel caso in cui non dovesse arrivare il prolungamento di contratto, il futuro di Messi potrebbe essere tinto di azzurro. C’è il Manchester City che ha appena rinnovato il contratto con Guardiola che potrebbe usare la propria potenza economica per il colpaccio. L’alternativa è rappresentata dal solito Paris Saint-Germain che deve fare i conti con il futuro non certo di Mbappe e Neymar. Per Inter e Juventus, pure accostate in estate a Messi, la Pulce resta una suggestione, un sogno da cullare fin quando possibile.