Lautaro Martinez non sarebbe al momento incedibile per l’Inter. Il Real Madrid in agguato per l’attaccante argentino

Torna d’attualità la pista Lautaro Martinez per il Real Madrid. I ‘Blancos’ sono alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione e l’argentino dell’Inter sarebbe nella short list del presidente Florentino Perez per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Zinedine Zidane.

Inter, c’è il Real Madrid per Lautaro Martinez

Lautaro resta nei desideri del Barcellona e inoltre piace anche al Manchester City di Guardiola per il dopo Aguero. Stando al portale ‘Defensa Central’, il nazionale albiceleste non sarebbe ritenuto incedibile dall’Inter al contrario di Lukaku, Barella e de Vrij. Il sodalizio di Suning starebbe pensando di capitalizzare al massimo da una possibile cessione del classe ’97, che ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il Real Madrid è a conoscenza della situazione di Lautaro Martinez e sarebbe in agguato per un eventuale assalto a fine stagione. Il rinnovo dell’argentino (in scadenza nel 2023, ndr) con l’Inter cambierebbe però gli scenari, con Lautaro che in quel caso sarebbe tolto dal mercato dai nerazzurri.

