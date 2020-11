Calciomercato Juventus ed Inter, intreccio Isco-Paredes

Juventus, Isco disposto a lasciare il Real Madrid a gennaio: dalla Spagna si parla di un possibile scambio con Paredes, che oltre ai bianconeri piace anche all’Inter

Tiene sempre più banco in casa Real Madrid il futuro di Isco. Il centrocampista spagnolo è oramai ai margini della rosa madridista ed è sempre più corpo estraneo nella rosa di Zinedine Zidane. Il feeling con il tecnico francese non c’è e come sottolinea ‘Marca’, il natio di Malaga avrebbe dato il via libera per lasciare la capitale iberica già a gennaio. Il centrocampista è quindi pronto ad ascoltare offerte e, vedendo che a Madrid continua a non avere spazio, è pronto a cambiare aria, anche per riconquistare la nazionale spagnola.

Calciomercato Inter e Juventus, intreccio Isco: il punto

Già intervenendo in esclusiva a Calciomercato.it, la giornalista Arancha Rodriguez aveva sottolineato la possibile partenza del malagueno a gennaio. Un addio che sembra concretizzarsi sempre più, con tanti club pronti a bussare alla porta degli spagnoli. Tra questi indubbiamente c’è la Juventus, che segue Isco da molto tempo. Proprio ieri invece Carlo Ancelotti ha chiuso le porte ad un possibile approdo dello spagnolo all’Everton. Un’occasione dunque per i bianconeri, che però potrebbero vedere complicati i loro piani e non solo sul fronte Isco.

La Juventus infatti segue con attenzione anche Leandro Paredes, centrocampista in uscita dal Paris Saint-Germain. L’argentino non sta trovando spazio, ma su di lui si è fatto sotto anche l’Inter, che potrebbe lavorare ad uno scambio con Eriksen. Tra nerazzurri e bianconeri sembra dunque profilarsi una vera e propria sfida per l’ex Roma. Secondo ‘Don Balon’ però, il Real Madrid potrebbe inserirsi nella corsa all’argentino. Paredes è un profilo gradito a Florentino Perez e in cambio ai transalpini potrebbe finire proprio Isco. Lo spagnolo è un giocatore anche più gradito rispetto ad Eriksen in casa parigina e lo scambio potrebbe accontentare le due compagini, rischiando però di beffare sia l’Inter che la Juventus.

