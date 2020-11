Intervenuta alla Tv di Calciomercato.it, la giornalista spagnola Arancha Rodriguez ha parlato della possibilità di vedere Isco e Sergio Ramos in Serie A

“Sergio Ramos e Isco in Italia? Uno potrebbe arrivare in Serie A, l’altro penso di no”. Alla Tv di Calciomercato.it è intervenuta Arancha Rodriguez. La giornalista spagnola di ‘Cadena Cope’, esperta delle vicende di casa Real Madrid, ha parlato del futuro dei due campioni spagnoli, accostati anche a club italiani, in particolar modo alla Juventus.

“Ramos credo che rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid. Penso che alla fine si arriverà ad un accordo. Se così non dovesse essere, non credo che l’Italia o un’altra destinazione europea come il Psg siano nel suo futuro. Penso più ad un’esperienza fuori dall’Europa, magari gli Stati Uniti. In passato aveva parlato di un’offerta dalla Cina. Il suo amore per il Real credo che lo porterà a rinnovare o comunque a non giocare per una rivale spagnola o di Champions” ha affermato la giornalista iberica.

Discorso diverso per Isco: “Per Isco la Serie A potrebbe essere una possibilità. Lui è stato accostato alla Juventus in passato e potrebbe essere un’opzione. Penso che possa adattarsi al calcio italiano, ma non so se già a gennaio possa trasferirsi: il Real Madrid non ha una rosa numerosa e potrebbe trattenerlo. Se però dovesse arrivare un’offerta importante, superiore ai 40 milioni di euro, Florentino Perez potrebbe seriamente pensarci”.

