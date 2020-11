Il centrocampista camerunese del Fulham ha numeri eccezionali in Premier League. I club di Serie A alla finestra

Con quattro punti in otto giornate di campionato il neopromosso Fulham occupa la 17esima posizione in classifica ed è in piena lotta per non retrocedere. Nonostante la squadra di Scott Parker navighi in cattive acque, c’è un giocatore che si sta mettendo particolarmente in mostra. Si tratta di André Zambo Anguissa, centrocampista classe 1995 della Nazionale camerunese, protagonista di prestazioni molto positive. Tornato dal prestito al Villarreal, il mediano nativo di Yaoundé vanta un importante primato in Premier League: quello del maggior numero di dribbling riusciti, davanti a mostri sacri del calibro di Salah, Mane, De Bruyne e via discorrendo. Sin dai tempi in cui militava nel Marsiglia, il suo nome è stato sul taccuino di diversi club di Serie A, che potrebbero tornare alla carica a gennaio. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, sebbene sia un titolare inamovibile Anguissa non è considerato incedibile dal Fulham. Servirà un investimento importante da parte dei club italiani intenzionati a rinforzare il reparto mediano per convincere i londinesi a privarsi della loro stella a campionato in corso.

