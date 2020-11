E’ incerto il futuro alla Juventus di Federico Bernardeschi. In caso di partenza, offensiva dei bianconeri per Emerson Palmieri

Resta in bilico il futuro alla Juventus di Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero ha ritrovato il sorriso con la rete segnata in Nazionale contro l’Estonia, ma con la casacca dei bianconeri continua a deludere anche sotto la gestione Pirlo. Non è da escludere una partenza del giocatore a gennaio, sopratutto se l’ex Fiorentina chiedesse di cambiare aria per provare a rilanciarsi in un altro ambiente.

Juventus, sfida all’Inter per Emerson se parte Bernardeschi

La Juventus starebbe valutando la situazione di Bernardeschi per la prossima finestra del mercato invernale e intanto inizia a pianificare l’offensiva per un possibile sostituto a sinistra in caso di cessione del classe ’94 nativo di Carrara. Secondo il ‘Corriere Torino’, con la partenza di Bernardeschi la dirigenza della Continassa tenterebbe un nuovo assalto per Emerson Palmieri, già nell’ultima sessione estiva sul taccuino della ‘Vecchia Signora’. Caratteristiche e ruolo diversi, con Paratici che avrebbe comunque deciso di puntare sull’ex Roma e Palermo sulla corsia mancina in caso di uscita di Bernardeschi. Emerson continua a non avere spazio al Chelsea, anche se per il suo cartellino ci sarà comunque da battagliare con un’agguerrita concorrenza e in particolare con la rivale Inter.

