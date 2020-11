Calciomercato, asse Juventus-Barcellona | Operazione saltata

Salta un’operazione tra Juventus e Barcellona: i due club hanno buoni rapporti in sede di mercato. Ecco i dettagli

Dopo lo scambio in estate tra Juventus e Barcellona, che ha portato Arthur in bianconero e Pjanic in Catalogna, altre operazioni potrebbero nascere tra i due club. Entrambe possono vantare ottimi giocatori, apprezzati sia da Pirlo, sia da Koeman. Tuttavia, una trattativa imbastita per le prossime sessioni di mercato sembra ormai saltata.

Juventus, salta Bernardeschi al Barcellona: il futuro di Dembélé

Stando a quanto riferito da ‘Don Balon‘, uno dei colpi che il Barcellona desiderava mettere a segno era Federico Bernardeschi. Già, era, perché l’affare sembra ormai saltato. La Juventus lo ha anche offerto nell’ambito di uno scambio per Ousmane Dembélé: l’esterno offensivo francese è nella lista di Fabio Paratici, ma una serie di eventi stanno complicando il suo trasferimento. In primis, l’infortunio ad Ansu Fati e le prestazioni di Griezmann, hanno indotto Koeman a dar fiducia a Dembélé, a maggior ragione dopo l’ottimo livello raggiunto durante le ultime partite disputate. Con la permanenza del francese, dunque, il Barça ritiene di non aver bisogno dell’ex Fiorentina.

