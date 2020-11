Ferencváros Juventus 1-4 |L'importanza di chiamarsi FEDERICO: Chiesa TOP, Bernardeschi FLOP

Chiesa sorride, Bernardeschi continua a deludere: il momento opposto dei due ex talenti della Fiorentina con la maglia della Juventus

La Juventus passeggia a Budapest contro il Ferencvaros, mettendo una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di Champions League. Bianconeri lanciati dal solito Morata, in grande spolvero, prima della firma di Dybala a mettere in ghiaccio la sfida in favore della squadra di Pirlo. Federico Chiesa sembra essersi già inserito negli schemi del tecnico bresciano, con il classe ’97 nuovamente titolare nello scacchiere della ‘Vecchia Signora’. Continua invece il periodo involutivo di Bernardeschi, sempre più corpo estraneo in casa Juve. L’analisi di Calciomercato.it e dell’agente Davide Torchia sul momento dei due ex talenti della Fiorentina.

