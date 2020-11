Calciomercato Juventus, svolta per Pogba: la decisione di Solskjaer

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Pogba al Manchester United: l’input di Solskjaer alla società

Nel mirino della Juventus c’è sempre Paul Pogba. Il grande ritorno del francese è da sempre auspicato nell’ambiente bianconero, un assist ulteriore dal Manchester United sarebbe arrivato stando a ‘Talksport’. Il portale britannico riferisce infatti che il tecnico Solskjaer avrebbe dato mandato alla società di non rinnovare il contratto del francese, in scadenza nel 2022. Secondo lui infatti non sarebbe possibile una coesistenza in mezzo al campo con Bruno Fernandes, su cui invece il norvegese vuole puntare anche per il futuro. Juve che drizza le antenne e intende farsi trovare pronta in estate, nel caso in cui l’addio si concretizzi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Deschamps: “Pogba non può essere felice allo United”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo per Camavinga