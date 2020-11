Calciomercato Juventus, assist per Isco: Ancelotti sbotta

Isco resta un obiettivo della Juventus, e Ancelotti si defila: il tecnico dell’Everton esplode dopo i nuovi rumors

Nemmeno un minuto in campo in Champions League, solo tre gare da titolare nella Liga. Nonostante Zidane straveda per lui, Isco è tornato ad essere quasi un oggetto misterioso in casa Real Madrid. Inevitabile, quindi, che le voci di calciomercato intorno a lui siano tornate d’attualità.

Le ultime, hanno accostato lo spagnolo all’Everton di Carlo Ancelotti, che però ha deciso di fare chiarezza pubblicamente sul caso. Nel corso di un’intervista ai microfoni i DIRECTV Sports, infatti, l’ex allenatore del Napoli ha dichiarato: “Non è vero che stiamo cercando Isco, non abbiamo ancora iniziato a pensare al mercato di gennaio. Questi commenti sono, come si dice qui, str…ate!”.

Le dichiarazioni di Carletto possono trasformarsi in una buona notizia in chiave Juventus. La Vecchia Signora, infatti, ha nella sua lista di obiettivi da tempo il malagueno, che da parte sua sarebbe felice di vivere un’avventura a Torino se dovesse continuare a non avere spazio al Bernabeu. Difficile immaginare un trasferimento a gennaio, ma in estate le parti potrebbero riparlarne.

Juventus, Arthur scalpita | Dove e come vuole impiegarlo Pirlo: l’analisi

