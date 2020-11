Calciomercato Inter, Paredes per Conte: quanto costerebbe l’argentino

Possibile ritorno in Italia a gennaio di Leandro Paredes. L’argentino in forza al Psg è nel mirino dell’Inter, che pensa allo scambio con Eriksen

Leandro Paredes per Christian Eriksen, scambio a gennaio tutt’altro che impossibile quello tra Paris Saint-Germain e Inter. Il danese ha ormai ‘rotto’ con Conte e ambiente, mentre l’argentino non ha mai del tutto convinto all’ombra della Tour Eiffel. L’ex Roma, nel mirino pure della Juventus, sarebbe molto stimato dal tecnico salentino oltre che naturalmente dalla dirigenza interista, come confermano le voci di questa mattina a proposito del suo arrivo a Milano già nella scorsa estate e nell’ambito di uno scambio con Marcelo Brozovic. Scambio poi saltato per questioni legate agli ingaggi di entrambi.

A proposito, ma il 26enne di San Justo quanto ‘costerebbe’ a Suning? A Parigi guadagna sui 9 milioni di euro lordi, circa 7 milioni netti, ovvero quanto almeno dovrebbe garantirgli la proprietà interista a fronte di un contratto di – come minimo – quattro anni. ‘Sfruttando’ il famoso Decreto Crescita, che fa risparmiare sul lordo, Paredes sarebbe per l’Inter un investimento di circa 44 milioni di euro.

