Paredes è un pallino di Conte e dell’Inter già dalla scorsa sessione di mercato. A gennaio possibile scambio con Eriksen al PSG

L’Inter lavora alacremente sul mercato e non solo per il vice Lukaku nel reparto offensivo. Alla corte di Antonio Conte potrebbe arrivare anche un centrocampista, considerando la sempre più probabile uscita di Christian Eriksen. Il danese resta un oggetto misterioso della scacchiere nerazzurro e dopo meno di un anno può salutare Milano e l’Inter.

Inter, retroscena Paredes: sì a Conte la scorsa estate

Il primo obiettivo di Conte per rinforzare la mediana si chiama Leandro Paredes, profilo che il sergente leccese avrebbe voluto alle sue dipendenze già ai tempi del Chelsea. Ma anche l’ultima estate Marotta e Ausilio avevano provato ad imbastire una trattativa per l’ex Roma, incassando il sì del giocatore come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Allora sul piatto c’era il cartellino di Brozovic, mentre adesso al Paris Saint-Germain andrebbe Eriksen. Paredes e l’ex Tottenham hanno una valutazione simile e le due società potrebbero trovare la quadra per uno scambio alla pari nella finestra di gennaio per 20 milioni di euro, cifra che consentirebbe all’Inter una plusvalenza di circa 5 milioni sul danese.

