Lukaku ed Eriksen avversari questa sera nel match tra Belgio e Danimarca. Il belga ritrova la migliore condizione, l’ex Tottenham si gioca il futuro in nerazzurro

Poker del Belgio alla Danimarca e pass staccato per la selezione di Martinez per la Final Four di Nations League con Italia, Francia e Spagna. A fine partita le telecamere vanno su Christian Eriksen e Romelu Lukaku, quest’ultimo mattatore del match con una doppietta. I due giocatori dell’Inter pizzicati a parlottare tra di loro, con il futuro del fantasista danese che già a gennaio potrebbe essere lontano da Milano.

Inter, Conte ritrova il miglior Lukaku

Eriksen resta un oggetto misterioso, mentre Lukaku fa sorridere Antonio Conte dopo il match di stasera. Il centravanti belga è tornato al gol, mettendosi definitivamente alle spalle il problema muscolare che lo aveva frenato negli ultimi tempi con la maglia nerazzurra. Conte tira un sospiro di sollievo e ritrova il miglior Lukaku per il prossimo ciclo di partite decisive per la stagione dell’Inter, soprattutto sul palcoscenico della Champions League. I nerazzurri hanno smarrito la vittoria e il rientro a tempo pieno dell’ex Manchester United darà sicuramente una scossa a tutta la squadra.

Calciomercato Inter, Eriksen si gioca il futuro

Conte si aspetta anche un sussulto da Eriksen, in palla con la Danimarca al contrario invece della parentesi interista. Momento delicato della carriera nerazzurra per l’ex Tottenham che, se non riuscirà a dare un senso alla sua esperienza in Italia neanche nelle prossime gare che attendono l’Inter da qui a fine anno, rischia seriamente di cambiare maglia e salutare la Serie A. Eriksen e Lukaku: le due facce dell’Inter di Conte.

