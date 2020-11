Inter, il Ct del Belgio rassicura: “Lukaku si è allenato bene”

Il Ct del Belgio Martinez ha rassicurato i nerazzurri riguardo alle condizioni di Lukaku: “Tutto sotto controllo, sono ottimista

Il recupero di Romelu Lukaku dal risentimento muscolare all’adduttore procede per il meglio. Dopo essere riuscito a rientrare in tempo per le ultime partite dei nerazzurri prima della sosta, anche se non a pieno regime, il colosso belga dovrebbe riuscire ad essere a disposizione anche della sua Nazionale. Il Ct del Belgio, infatti, ha rassicurato tutti sulle condizioni di ‘Big Rom’ nella conferenza stampa in vista della sfida di domani con l’Inghilterra. Roberto Martinez, riguardo al numero ‘9’ dell’Inter, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti della sessione di allenamento che ha svolto ieri, tutto sotto controllo. Oggi faremo un’altra sessione, ma sono ottimista”.

La presenza di Lukaku nell’impegno del Belgio sembra essere sempre più probabile, anche se la certezza, come confermato da Martinez, non c’è ancora. “C’è sempre un dubbio legato al fatto che ha bisogno di tornare in gruppo”. Nessun dubbio, invece, sulla condizione fisica dell’attaccante: una buona notizia per Antonio Conte, in vista del tour de force che aspetta l’Inter al rientro dalla sosta.

