VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter e Roma, l’agente di Cragno sul suo futuro

Nella diretta di Calciomercato.it è intervenuto Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, obiettivo di Inter e Roma

Intervenuto nel corso di ‘Terzo Tempo’, in onda sui canali social di Calciomercato.it, Graziano Battistini, rappresentante del portiere del Cagliari Alessio Cragno, ha parlato del futuro del suo assistito, accostato nelle scorse settimane a Inter e Roma: “Alessio ha dimostato a chiunque di esprimersi da anni a dei livelli importanti e di avere grandi maturità nel sopportare le pressioni. Meriterebbe un club importante”.

Per Battistini, in ogni caso, non sarà semplice vedere grandi movimenti nel prossimo calciomercato, soprattutto nel suo ruolo: appiamo che il mercato dei portieri è un mercato ad incastro, non semplice. Il fatto che il rinnovo di Donnarumma, a quanto mi risulta, sia in dirittura d’arrivo, dipende anche dalla mancanza di grandi alternative. Alessio, comunque, ha dimostrato di avere la personalità per stare in una grande squadra”.

