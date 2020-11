Calciomercato Inter, addio Eriksen: la decisione del club

Calciomercato Inter, Eriksen sempre più lontano dal club nerazzurro: la società ha preso una decisione sul danese

Le strade dell’Inter e di Eriksen sembrano destinate già a dividersi dopo appena un anno. Il rapporto tecnico tra il danese e Conte non è mai decollato, l’apporto del giocatore alla causa nerazzurra è stato residuo. E le ultime dichiarazioni rese in Danimarca hanno causato la frattura definitiva, stando al ‘Corriere dello Sport’. La dirigenza ha accolto con fastidio il nuovo sfogo di Eriksen e avrebbe ormai deciso: di fronte alla giusta offerta a gennaio sarà addio. Per ora ribadito il no al prestito, l’intenzione sarebbe provare a utilizzarlo magari in uno scambio. In Inghilterra, avanza anche la candidatura dell’Arsenal.

