Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic rientrerà in Italia nelle prossime ore: il giocatore è positivo al covid-19

Marcelo Brozovic torna in Italia. Il centrocampista dell’Inter, risultato positivo al covid-19, sta raggiungendo Milano con un aereo privato per trascorrervi la quarantena, come annunciato dalla federcalcio della Croazia. Il giocatore ha mostrato una sua immagine sui social network, poco prima di fare il suo ingresso nell’aereo privato, sorridente e con tutti i dispositivi di protezione del caso. Brozovic, per fortuna totalmente asintomatico, imita quindi Cristiano Ronaldo, che contagiatosi durante la scorsa pausa per le Nazionali, rientrò a Torino nello stesso modo.

