Inter, c’è preoccupazione per le condizioni di Sanchez

Inter preoccupata per le condizioni di Alexis Sanchez, il cileno è sceso in campo 10 minuti contro il Perù

Dopo la polemica scoppiata tra l’Inter e il ct del Cile Rueda per le condizioni di Alexis Sanchez, all’interno dello staff del club nerazzurro cresce la preoccupazione per il numero 7. Il ‘Nino maravilla’ è sceso in campo negli ultimi 10 minuti della sfida contro il Perù valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Al rientro negli spogliatoi, il giocatore è stato però immortalato con una borsa del ghiaccio sulla coscia destra, segno che le condizioni potrebbero non essere delle migliori.

Sanchez sarà nuovamente impegnato martedì sera contro il Venezuela: vedremo se Rueda deciderà di schierarlo in campo. Antonio Conte e l’Inter sperano invece chiaramente di averlo a piena disposizione per la sfida di domenica prossima alle 15 contro il Torino e soprattutto per il ritorno di Champions League contro il Real Madrid in programma mercoledì 25 novembre.

