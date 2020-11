Italia, Gagliardini torna a Milano: tampone dubbio per il giocatore dell’Inter

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa dell’esito dubbio per il tampone effettuato ieri

Arrivano ancora brutte notizie per la Nazionale italiana, causate nuovamente dal covid. La FIGC ha infatti annunciato che, nell’ambito dei controlli di ieri per la sfida con la Polonia, è emerso un esito dubbio per Roberto Gagliardini, che era già risultato positivo al covid a inizio ottobre.

Il comunicato spiega che, “poichénei soggetti guariti i risultati dei test possono non sempre essere di univoca interpretazione, è stato disposto un secondo tampone effettuato questa mattina, il cui esito è previsto in serata”. Il giocatore, totalmente asintomatico, in via precauzionale eviterà il trasferimento di oggi a Reggio Emilia e farà ritorno a Milano per mettersi subito a disposizione dell’Inter.

