Eriksen destinato a lasciare l’Inter nella prossima finestra di gennaio. Il club nerazzurro pensa ad uno scambio con l’Arsenal per Xhaka

Tiene sempre banco il futuro di Christian Eriksen all’Inter. L’ex Tottenham continua a deludere con la magia nerazzurra, mentre con la Nazionale danese riesce ad esprimersi al meglio e fare la differenza come dimostra l’ultima doppietta segnata in Nations League contro l’Islanda. Eriksen fatica ad inserirsi negli schemi di Conte e già a gennaio potrebbe salutare Milano ad appena un anno dal suo sbarco in Italia.

Inter, c’è l’Arsenal per Eriksen: scambio con Xhaka

Sono diverse le società in Europa che monitorano la situazione del numero 24, ma nessuna finora si è fatta avanti in maniera concreta per il suo cartellino. L’Inter non vuole cederlo in prestito e insiste per un’operazione a titolo definitivo in caso di rottura definitiva con il giocatore. La dirigenza nerazzurra – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – starebbe pensando così ad uno scambio per Eriksen, com l’obiettivo di portare alla corte di Conte un profilo più congeniale al sistema tattico del sergente leccese. L’ultima idea nata da un intermediario sull’asse Milano-Londra e al vaglio di Marotta e Ausilio sarebbe Granit Xhaka, già accostato ai nerazzurri in passato. L’Inter potrebbe così mettere sul piatto Eriksen per arrivare al centrocampista svizzero, non più inamovibile all’Arsenal dopo l’acquisto di Thomas Partey.

Non sarà comunque facile trovare una quadra con l’Arsenal sulla valutazione dei cartellini nella sessione invernale, con Xhaka che non sarebbe il Kante della situazione richiesto da Conte ma risulterebbe comunque più utile rispetto ad Eriksen nelle rotazioni in mediana dell’ex Ct azzurro.

