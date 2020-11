Calciomercato Inter, agente Giroud apre all’addio: “Niente rinnovo”

L’Inter monitora da diversi mesi la situazione di Olivier Giroud in ottica calciomercato. Stavolta l’attaccante potrebbe davvero lasciare il Chelsea

Non è un inizio di stagione facile per Olivier Giroud. Anche quest’anno la punta sta trovando poco spazio al Chelsea. L’agente, Michael Manuello, ne ha parlato ai microfoni di ‘Foot Mercato’: “In fondo c’è un po’ di delusione, quando si dà ad Abraham una possibilità invece che a lui. Sa anche che a 34 anni non può fare 55 partite a stagione: fisicamente non è possibile. C’è una piccola delusione, ma è sempre pronto per la squadra. L’abbiamo visto nella Francia”.

Calciomercato Inter, l’agente di Giroud si espone: niente rinnovo

Manuello parla con molta chiarezza del futuro del suo assistito: “Comunque a 34 anni, se la situazione non cambia al Chelsea, questa volta non ci sarà alcuna opzione per il rinnovo nel contratto di Olivier. Vorrà andare a divertirsi e a giocare”. Infine, l’agente non si sbilancia sulla prossima destinazione: “Per ora è troppo presto per sapere cosa è veramente concreto e cosa non lo è. Vedremo da metà dicembre. L’ideale, rispetto alla Ligue 1, sarebbe piuttosto scoprire un’altra cultura. Un nuovo club di Premier potrebbe farlo riflettere – aggiunge Manuello -, ma c’è una mente aperta per andare a vivere qualcosa di diverso all’estero”. L’Inter resta, quindi, un’opzione decisamente valida per il calciatore: vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.

