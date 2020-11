Non solo Kante dal Chelsea per l’Inter che spera di riuscire a riportare in Italia il regista Jorginho. Assalto ai ‘Blues’

Visto l’inizio non troppo esaltante di stagione, l’Inter punta a rinforzare il proprio organico ulteriormente a gennaio, quando si riaprirà la sessione di calciomercato. In fermento il centrocampo con diversi calciatori in uscita e la voglia di Antonio Conte di inserire nel proprio roster un calciatore del Chelsea. Secondo quanto sottolineato dal portale iberico ‘Don Balon’ uno dei grandi obiettivi dell’allenatore salentino per il mercato invernale è Jorginho, che è stato messo in vendita dal Chelsea di Frank Lampard in attesa dell’arrivo di una buona offerta. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il centrocampista italiano vuole tornare in Serie A e quella nerazzurra appare come la soluzione più percorribile. Da Londra hanno valutato il loro regista sui 50 milioni di euro. L’Inter spera quindi di riuscire a strappare ai ‘Blues’ Jorginho già a gennaio con un accordo pronto per poi lanciarsi all’assalto del francese Kante per il prossimo mercato di giugno, completando così una mediana da sogno, il tutto con buona pace del Real Madrid.

