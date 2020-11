Accostato anche alla Juventus, Isco non sembra avere intenzione di lasciare il Real Madrid: ecco le parole del suo agente

Nonostante lo spazio risicato al Real Madrid, Francisco Roman Alarcon Suarez, meglio conosciuto come Isco, è determinato a conquistare la fiducia del proprio allenatore, Zinedine Zidane. Il 28enne fantasista spagnolo ha collezionato solo sei presenze in stagione, tutte nella Liga, per un totale di 260 minuti e non è mai riuscito a convincere pienamente. Le indiscrezioni sul suo futuro, in vista di gennaio e di giugno, si moltiplicano con l’ex Malaga accostato insistentemente alla Juventus e, in ultimo, all’Everton di Carlo Ancelotti. A fare chiarezza, però, ci ha pensato il suo agente che, al programma ‘El Larguero’ della ‘Cadena Ser’, ha chiaramente svelato qual è l’intenzione del calciatore: “Circolano molte voci, lo sappiamo e ascoltiamo tutto. Ma non stiamo valutando alcuna offerta e l’idea è quella di non lasciare il Real Madrid“. Isco è sotto contratto fino al 2022 e la valutazione del cartellino si aggira sui 40 milioni di euro.

