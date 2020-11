Calciomercato, Juventus-Isco | La decisione di Zidane

Finito ai margini del Real Madrid, Isco potrebbe partire nelle prossime sessioni di mercato. Lo spagnolo è nel mirino anche della Juventus ma Zidane ha deciso

Nelle ultime sessioni di calciomercato si è parlato molto del destino incerto di Isco, centrocampista offensivo del Real Madrid finito man mano sempre più giù nelle gerarchie di Zidane. A condizionare lo spagnolo anche alcuni problemi fisici oltre all’ampia concorrenza in mezzo al campo. Spesso critiche per le sue uscite in campo, l’ex Malaga è stato accostato anche alla Serie A ed in particolare alla Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il suo futuro nella capitale spagnola sta attraversando un momento difficile. Lo spagnolo ha un contratto con il club di Florentino Perez fino a giugno 2022, ma si parla costantemente di addio. Come ha appreso la ‘Defensa Central’ da fonti vicine al club, Zidane ha chiesto al presidente di non vendere il giocatore nel mercato del prossimo gennaio. Il francese vorrebbe infatti continuare a contare sul trequartista, rispedendo di conseguenza al mittente gli eventuali assalti di pretendenti come Juventus ed Everton, entrambi pronti a prenderlo già nella finestra ‘di riparazione’. Isco, come noto, è un ‘pallino’ di Pirlo… L’andaluso dal canto suo è interessato alla Serie A e alla Premier League, due competizioni eccezionali che potrebbero ridargli il giusto risalto.

