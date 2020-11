Negli ultimi giorni il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo è stato accostato anche al Manchester United, dove ha giocato prima del passaggio al Real Madrid

Cristiano Ronaldo imperversa come sempre, non sul campo ma sul calciomercato con le continue voci sul suo possibile addio alla Juventus al termine di questa stagione. Con annesso ritorno, al Real Madrid oppure – come circolato un paio di giorni fa – al Manchester United dove esplose definitivamente vincendo la Champions prima del trasferimento alle ‘Merengues’.

E’ stato scritto che la proprietà americana dei ‘Red Devils’ sogna di riprenderselo, mistero però sulle cifre, ma proprio in queste ore giunge una netta smentita alle innumerevoli indiscrezioni.

Calciomercato Juventus, cifra shock per Ronaldo: affare impossibile per il Manchester United

Stando al ‘Manchester Evening News’, il quale cita fonti interne al club inglese, lo United non pensa affatto all’acquisto del fuoriclasse portoghese visto che tra cartellino e ingaggio – l’attuale a Torino è di 31 milioni di euro netti – dovrebbe rendersi disponibile a un investimento iperbolico ed eccessivo vista l’età (quasi 36 anni) del numero 7 bianconero.

La società dei Glazer non è poi nelle condizioni per un affare di tale portata (circa 200 milioni tra stipendio, ragionando al lordo su un triennale, e cartellino: la Juve non può venderlo a meno di 40-50 milioni), non a caso l’estate scorsa si ritirò dalla corsa al talento inglese Jadon Sancho proprio per via dell’altissima onerosità dell’intera operazione.

