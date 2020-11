Cristiano Ronaldo raggiunge un altro incredibile record: eguagliato Puskas a quota 746 gol in carriera. Il commento nel terzo tempo di Calciomercato.it

Juventus, Cristiano Ronaldo da RECORD | È nella Top 3 di sempre?

Sono 746 gol in carriera per Cristiano Ronaldo, che raggiunge una leggenda del calcio come Puskas. L’attaccante della Juventus è già nella Top 3 dei migliori calciatori di sempre? Ecco il nostro commento insieme al collega de ‘Il Fatto Quotidiano’ Lorenzo Vendemiale ed a Maurizio Russo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

