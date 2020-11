Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Paredes: ecco il rilancio

La Juventus cerca un regista e piace Leandro Paredes, obiettivo anche dell’Inter di Conte: serve un rilancio dei bianconeri

La Juventus è in cerca di un regista per completare il centrocampo a disposizione di Andrea Pirlo in vista della prossima stagione, e uno dei profili nel mirino dei bianconeri è Leandro Paredes. L’argentino piace sia al tecnico che alla dirigenza, ma viste le ultime indiscrezioni, per lui si profila una nuova battaglia di calciomercato con l’Inter, che sarebbe pronta ad offrire al PSG uno scambio con Eriksen.

I bianconeri, quindi, si troverebbero costretti a rilanciare, proponendo a loro volta il cartellino di Federico Bernardeschi, già accostato ai francesi nell’ambito di una possibile operazione per portare Julian Draxler a Torino. Non saranno sessioni di calciomercato semplici, le prossime, per la Vecchia Signora, i cui possibili obiettivi (è circolato il nome di Jorginho, il cui agente ha parlato ai nostri microfoni e quello di Locatelli, ad esempio) superano tutti i 40 milioni di euro. La crisi economica causata dal covid obbligherà nuovamente a cercare strade alternative (o “fantasiose”, parafrasando Paratici), per mettere a segno i colpi desiderati.

