Calciomercato Juventus, futuro Sarri | Trattativa in corso

Il calciomercato Juventus continua la trattativa per il futuro di Sarri, che aspetta una nuova chiamata

La Juventus lavora alla rescissione di Maurizio Sarri. Esonerato la scorsa estate, il tecnico ha ancora un anno di contratto da circa 5 milioni di euro netti più una penale (2,5 milioni netti) per il mancato esercizio della clausola sul terzo anno di contratto. Così, riporta ‘Tuttosort’, la trattativa prosegue con un obiettivo chiaro dei legali bianconeri: cassare completamente i 2,5 milioni e spalmare i 5 milioni. Per riuscirci servirebbe, magari, un assist da un altro club desideroso di assumere Sarri. La Fiorentina ci ha pensato ma ha poi preferito Prandelli. Intercettate da Calciomercato.it, fonti vicine a Sarri hanno confermato la rescissione ad un passo, aggiungendo sul futuro: “Non può sbagliare la sua prossima scelta”. Novità sono dunque attese nelle prossime settimane: clicca qui per tutte le notizie di calciomercato e non solo.

