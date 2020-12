Le ultime sulle tre squadre impegnate in Europa League: il Milan di Stefano Pioli, la Roma di Paulo Fonseca ed il Napoli di Gennaro Gattuso. Le probabili formazioni delle loro sfide e le ultime di calciomercato

Dopo la due giorni di Champions League, che ha regalato tre vittorie da parte delle squadre italiane ed un pareggio (quello dell’Atalanta), torna l’Europa League con gli impegni di: Milan, Roma e Napoli. I rossoneri, che ritroveranno in panchina Stefano Pioli, affronteranno il Celtic di Glasgow, mentre i giallorossi di Paulo Fonseca ospiteranno gli svizzeri dello Young Boys. In casa Napoli invece, fari puntati sulla trasferta di Alkmaar contro l’AZ. Tutte le ultime di calciomercato e le probabili formazioni delle tre italiane impegnate oggi in Europa League.

Milan-Celtic, probabili formazioni e calciomercato

Il Milan ritrova Stefano Pioli per la delicata sfida interna contro il Celtic Glasgow. All’andata, in Scozia, è stato tutto facile per i rossoneri che cercheranno di bissare il successo a caccia del primo posto nel loro girone. In ottica mercato, in casa rossonera tengono banco le situazioni legate ai rinnovi contrattuali dei big, partendo da Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è in scadenza e molti top club si sono interessati al suo cartellino, fra i quali c’è anche la Juventus di Andrea Pirlo. Bianconeri che monitorano anche le ultime in merito al prolungamento di Gianluigi Donnarumma, per il quale però, la permanenza al Milan, sembra al momento l’ipotesi più quotata. In casa Celtic invece, attenzione ad Odsonne Edouard, attaccante da tempo sul taccuino del Diavolo, classe 1998.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

CELTIC (4-2-3-1): Bain; Frimpong, Ajer, Jullien, Laxalt; Brown, McGregor; Ntcham, Christie, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

Il Milan si qualifica se…

Se i rossoneri dovessero vincere stasera, ed anche il Lille, la squadra di Pioli sarebbe già ai sedicesimi. In caso di mancata vittoria da parte del Diavolo, molto dipenderà dal risultato dello Sparta Praga contro i francesi. Il Milan resta comunque padrone del suo destino, avendo all’ultima giornata la sfida contro i cechi.

CLASSIFICA: Lille 8, Milan 7, Sparta Praga 6, Celtic 1

Roma-Young Boys, probabili formazioni e calciomercato

La Roma di Paulo Fonseca, già qualificata ai sedicesimi di finale di Europa League, cerca la conferma del primo posto in classifica contro gli svizzeri dello Young Boys. I giallorossi si trovano infatti a dieci punti, mentre la squadra di Seoane a sette. In casa Roma, in chiave mercato, fari puntati su Nahitan Nandez, esterno tuttofare del Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco. Il giocatore uruguaiano sarebbe il tassello mancante nello scacchiere tattico di Fonseca, alle prese con le scarse garanzie che arrivano dalla fascia destra. Fra gli ospiti invece, attenzione sulla prestazione di Aebischer, centrocampista centrale classe 1997, fra gli elementi di spicco della rosa svizzera che potrebbe però non partire dal primo minuto all’Olimpico.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Burgy, Garcia; Fassnacht, Rieder, Sierro, Sulejmani; Mambimbi, Nsame. All. Seoane



AZ Alkmaar-Napoli, probabili formazioni e calciomercato

Il Napoli di Gennaro Gattuso vuole riscattare la sconfitta del San Paolo contro gli olandesi alla prima giornata della fase a gironi. Con una vittoria infatti, gli azzurri confermerebbero il primo posto in classifica nel raggruppamento. Il leader emotivo del club partenopeo, Gennaro Gattuso, potrebbe rinnovare il suo contratto a Natale, dopo qualche tentennamento a seguito della sconfitta interna contro il Milan di Stefano Pioli. Attenzione massima anche alla situazione di Arek Milik, fuori squadra, tornato nel mirino delle grandi del calcio europeo, fra le quali c’è anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Fra gli olandesi invece, attenzione al profilo del terzino sinistro Wijndal, classe 1999, ma già fra i migliori prospetti del calcio olandese.

Probabili formazioni

AZ (4-3-3): Verhulst; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundsson, De Wit, Boadu. All. Slot

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso



Il Napoli si qualifica se…

Una vittoria stasera per gli azzurri di Gattuso vorrebbe dire qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, mentre per il discorso primo posto nel girone, i conti potrebbero essere rimandati all’ultima giornata nel caso in cui anche la Sociedad dovesse trionfare. In caso di sconfitta invece, la situazione si complicherebbe per il Napoli, soprattutto se anche gli spagnoli dovessero ottenere i tre punti.

CLASSIFICA: Napoli 9, Real Sociedad 7, AZ Alkmaar 7, Rijeka 0

