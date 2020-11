CMIT TV | Marrucco: “Roma svogliata a Napoli. Nel mercato invernale…”

Le dichiarazioni del noto agente Fulvio Marrucco alla tv di Calciomercato.it

Intervenuto alla TV di Calciomercato.it, il noto agente Fulvio Marrucco ha commentato la sfida di ieri sera tra Napoli e Roma e il momento delle rispettive squadre. Ma non solo. Sguardo anche al calciomercato invernale. Di seguito le sue dichiarazioni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

NAPOLI-ROMA – “Il Napoli aveva altri tipi di motivazioni ieri sera, e non solo legati alla settimana assurda che ha vissuto tutta la città. L’ultima partita col Milan in particolare è stata sbagliata, Gattuso ha corretto con un centrocampo più equilibrato e dall’altra parte si è presentata una squadra remissiva, mai pericolosa, quasi svogliata. Io ammiro molto Fonseca, è per me un grandissimo allenatore, ma probabilmente ieri anche a causa degli infortuni non è riuscito a mettere in campo una Roma adeguata”.

MERTENS E OSIMHEN – “Credo che a determinare la vittoria schiacciante della squadra di Gattuso sia stato il maggiore equilibrio tattico, con Demme e Zielinski in mezzo al campo. Mertens è un giocatore completo, che ha dato tutto a questa città e a questa squadra. Non credo ci siano problemi di convivenza con Osimhen”.

CHAMPIONS E SCUDETTO – “La lotta per la Champions League sarà durissima. Per il momento l’Atalanta e la Juventus stanno zoppicando. Ma per gli innesti fatti credo che vedremo la vera Roma nel girone di ritorno. È una squadra abbastanza nuova e può essere la vera sorpresa. In ogni caso ci sarà una lotta dura fino alla fine del campionato, anche per lo scudetto”.

MERCATO – “È terminato il 5 ottobre e riapre a gennaio, con il campionato che è ripartito più tardi. Inoltre, alle società mancano anche gli introiti degli stadi. Secondo me vedremo qualche scambio e ancora meno investimenti importanti”.