Calciomercato Juventus, attesa per Calhanoglu: la chiave

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti all’assalto per Calhanoglu: giorni decisivi per il giocatore del Milan e per il suo rinnovo

E’ stato uno dei protagonisti della rinascita del Milan nel post lockdown. Hakan Calhanoglu è tornato finalmente ai livelli intravisti al Bayer Leverkusen, ma il suo futuro in rossonero resta in bilico. Ancora nulla di fatto per il rinnovo del contratto e la Juventus attende, pronta a sferrare l’assalto.

‘Tuttosport’ riferisce del summit in previsione a metà dicembre tra il Milan e l’agente del giocatore, Stipic. In quella sede, Gazidis, Maldini e Massara ribadiranno l’offerta massima: 4 milioni di euro a stagione più bonus. Il turco e il suo agente sembrano aver abbassato le pretese rispetto alla precedente richiesta di 7 milioni l’anno, evidentemente fuori mercato. Da capire ora se il punto d’incontro verrà trovato. In caso contrario, Paratici è in agguato, pronto a colpire: il profilo di Calhanoglu sarebbe perfetto per la squadra di Pirlo.

