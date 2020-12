Calciomercato Milan, tris di rinnovi per un grande Diavolo

Calciomercato Milan, dopo un grande avvio di stagione si può credere allo scudetto: si lavora per tre rinnovi di contratto fondamentali

Il grande avvio di stagione del Milan è sotto gli occhi di tutti, i rossoneri sono addirittura in fuga in classifica e lo scudetto sembra un sogno non così irraggiungibile. Il riscatto del Diavolo fa sì che la società sia al lavoro per i fondamentali rinnovi di contratto da tempo in discussione. Ottimismo, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, sia per Donnarumma che Ibrahimovic. Per il portiere, c’è ancora distanza sulle cifre, ma gli incontri proseguono. Limate le differenze per l’ingaggio, si penserà al discorso clausola. Ibra sembra disposto a restare, il discorso economico sarà affrontato al momento opportuno. Negoziazioni ancora in corso per Kessie, il cui contratto scade non nel 2021 ma nel 2022. L’ivoriano chiede un aumento, la società procede adagio per non minare gli equilibri di spogliatoio evitando aumenti a pioggia. Per Calhanoglu, invece, situazione non positiva, a metà dicembre ci sarà un nuovo summit.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, affare fatto | Dalla Spagna: ufficiale a gennaio!

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: Scaroni risponde al portiere